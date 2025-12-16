Natale a Bisaccia | spettacoli teatro e animazione

A Bisaccia la magia del Natale prende vita con una serie di eventi e spettacoli pensati per coinvolgere tutta la comunità. Tra teatro, cabaret e momenti di animazione, le festività diventano un'occasione di condivisione e divertimento per grandi e piccoli, creando un'atmosfera di festa e allegria.

La magia del Natale arriva a Bisaccia con spettacoli, teatro, cabaret e momenti di animazione dedicati a grandi e piccoli, per vivere insieme le festività all'insegna della condivisione e della partecipazione comunitaria. L'Amministrazione Comunale augura a tutta la cittadinanza Buone Feste.

