Natale 2025 Il presepe vivente dei bambini con Galahad a San Demetrio

Il Natale 2025 si avvicina e porta con sé iniziative di festa e solidarietà. Il 22 dicembre, alle ore 17, i bambini di San Demetrio parteciperanno al “Presepe Vivente” presso i locali parrocchiali, un evento promosso dalla cooperativa sociale con protagonisti i giovani del Centro per la Legalità e la partecipazione di Galahad.

Il Natale è nell’aria e profuma di accoglienza e integrazione. E' in programma il 22 dicembre 2025, alle ore 17 presso i locali parrocchiali di San Demetrio Martire, il “Presepe Vivente dei bambini” a cui prenderanno parte i giovanissimi utenti del Centro per la Legalità della cooperativa sociale. Salernotoday.it

