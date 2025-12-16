Natale 2025 a Reggio Calabria Milia | Speriamo non sia un Sunset Land bis

🔊 Ascolta la notizia

Il Natale 2025 a Reggio Calabria si avvicina, con l'obiettivo di offrire un evento all'altezza delle aspettative. Milia sottolinea l'importanza di garantire trasparenza ed efficacia nella realizzazione degli eventi natalizi, evitando che si ripetano situazioni del passato. La città desidera un Natale che valorizzi le sue tradizioni e la sua vivacità culturale.

Reggio merita un Natale all'altezza, ma gli eventi devono essere realizzati con la massima trasparenza e in modo efficiente”.È quanto afferma il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, intervenendo sui dettagli di spesa relativi al Natale 2025, con particolare. Reggiotoday.it

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE A REGGIO CALABRIA. FALCOMATÀ:SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA REGGINA

