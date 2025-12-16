Natale 2025 a Reggio Calabria Milia | Speriamo non sia un Sunset Land bis
Il Natale 2025 a Reggio Calabria si avvicina, con l'obiettivo di offrire un evento all'altezza delle aspettative. Milia sottolinea l'importanza di garantire trasparenza ed efficacia nella realizzazione degli eventi natalizi, evitando che si ripetano situazioni del passato. La città desidera un Natale che valorizzi le sue tradizioni e la sua vivacità culturale.
“Reggio merita un Natale all'altezza, ma gli eventi devono essere realizzati con la massima trasparenza e in modo efficiente”.È quanto afferma il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, intervenendo sui dettagli di spesa relativi al Natale 2025, con particolare. Reggiotoday.it
ACCENSIONE ALBERO DI NATALE A REGGIO CALABRIA. FALCOMATÀ:SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA REGGINA
Reggio Calabria, in Piazza Italia torna “Il Villaggio della Solidarietà” | INFO - Venerdì 19 dicembre 2025, dalle 16:00 alle 20:00, nella suggestiva cornice natalizia di Piazza Italia, si terrà la seconda edizione dell’evento “Il Villaggio della Solidarietà”, aperto alla cittadinan ... strettoweb.com
Reggio Calabria, tutto pronto per il Concerto di Natale al Consiglio Regionale - Il 17 dicembre 2025, alle ore 17:00, l’Aula Consiliare “Francesco Fortugno” del Palazzo del Consiglio Regionale di Reggio Calabria ospiterà il tradizionale Concerto di Natale, un evento che intende av ... strettoweb.com
Reggio Calabria 15 dicembre 2025 ARMONIE DI NATALE MUSEO D’ARTE ALFONSO FRANGIPANE 20 dicembre 2025 ore 18.00 Vi aspettiamo ! Associazione Calabria dietro le quinte Liceo Artistico "M. Preti - A. Frangipane" di Reggio Calabria - facebook.com facebook
La magia del Natale illumina Reggio Calabria, tra luci, tradizione e un'atmosfera che scalda il cuore. Buona serata dale nostre pattuglie #essercisempre #13dicembre x.com
