Nasce il Coro di via Regnoli emozione per l' esibizione nella chiesa di Santa Lucia Aperte le iscrizioni per aderire

È nato il Coro di via Regnoli, un nuovo progetto musicale promosso dall’Associazione Regnoli41. In breve tempo, il coro ha preso vita e ha regalato emozioni durante la prima esibizione nella chiesa di Santa Lucia. Sono aperte le iscrizioni per chi desidera unirsi a questa realtà che mira a creare aggregazione e condivisione attraverso il canto.

In pochi mesi, un piccolo gruppo di persone ha trasformato un'idea in una realtà vibrante: è nato così il Coro di Via Regnoli, un progetto dell'Associazione di Promozione Sociale Regnoli41 che ha subito mostrato la sua capacità di unire diverse persone attraverso la musica. Il coro si è esibito.

