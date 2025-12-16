Nasce il Bus Gourmet Italia, un innovativo bus bipiano con cucina a bordo, che porta i sapori e le tradizioni italiane attraverso un tour europeo partito da Parigi. Dopo aver attraversato città come Bruxelles, Londra e Berlino, il bus si è concluso a Roma, offrendo un viaggio tra gusti, profumi e cultura italiana.

© Panorama.it - Nasce il Bus Gourmet Italia, un bus bipiano con cucina a bordo per proporre i sapori e le tradizioni italiani

Sotto il cielo di Roma si è concluso il tour europeo del Bus Gourmet Italia, l’autobus a due piani con cucina a bordo partito lo scorso 17 novembre da Parigi per attraversare alcune delle più importanti capitali europee, quali Bruxelles, Londra, Berlino, Stoccolma, Monaco e Vienna e per proporre, nell’intimo e caldo scrigno del bus, i gusti, i profumi e la bellezza dell’Italia. Nella tappa conclusiva del bus bipiano, che si è svolta alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè e dell’AD ENIT, Ivana Jelinic, gli ospiti hanno apprezzato la bellezza di Roma e la cucina dello chef romano, Riccardo Paglia, ancora emozionato per il lungo viaggio che ha raggiunto le insenature dei fiordi e per l’accoglienza ricevuta finanche a Stoccolma, raggiunta dopo aver lasciato il porto polacco di Danzica sul Mar Baltico. Panorama.it

Nasce il Bus Gourmet Italia, un bus bipiano con cucina a bordo per proporre i sapori e le tradizioni italiani - Il Bus ha viaggiato in Europa per promuovere la cucina italiana in 8 tappe con la partecipazione di 430 ospiti tra istituzioni, esperti di settore, tour operator, VIP e influencer ... panorama.it