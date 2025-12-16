Narges Mohammadi nuova denuncia della famiglia

Dopo il suo arresto, la famiglia di Narges Mohammadi ha potuto finalmente mettersi in contatto con la premio Nobel per la Pace. A distanza di alcuni giorni, emergono nuove preoccupazioni riguardo alle sue condizioni di salute e alla sua situazione, suscitando attenzione internazionale sulla sua vicenda.

A distanza di alcuni giorni dal suo arresto, e dopo un primo appello sulle sue condizioni di salute, la famiglia di Narges Mohammadi è riuscita a parlare con la premio Nobel per la Pace. Il fratello dell'attivista iraniana, Hamid Reza Mohammadi, oggi residente in Norvegia, ha raccontato ai giornalisti francesi di una telefonata avuta tra Narges e un altro dei fratelli. Durante la chiamata, l'attivista ha raccontato di essere stata picchiata dalla polizia con manganelli al volto, alla testa e al collo. Ai cronisti Hamid Reza ha dichiarato: «Mio fratello ha chiesto alle autorità di autorizzare un esame da parte di un medico indipendente.

