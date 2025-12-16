Narges Mohammadi la famiglia denuncia | Negata visita medica dopo pestaggio

Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, ha subito un arresto la scorsa settimana durante cui sarebbe stata vittima di violenze. Tuttavia, secondo la famiglia, le autorità iraniane le avrebbero negato l'accesso a cure mediche essenziali, sollevando preoccupazioni sulla sua condizione e sulle modalità di trattamento delle detenute nel paese.

(Adnkronos) – Le autorità iraniane hanno negato una visita medica a Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, dopo le violenze subite durante l'arresto avvenuto la scorsa settimana. A denunciarlo è stata la famiglia dell'attivista. Il fratello, Hamid Reza Mohammadi, residente in Norvegia, ha riferito ai giornalisti a Parigi che la sorella è riuscita a effettuare .

