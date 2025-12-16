Narcotraffico Inselvini | È il momento di dire basta Pugno di ferro contro chi semina degrado

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'eurodeputato di Fratelli d'Italia Inselvini ha sottolineato l'importanza di adottare misure ferme contro il narcotraffico, evidenziando la necessità di contrastare il degrado causato da questa attività. Durante la sessione plenaria di Strasburgo, ha espresso la volontà di adottare un approccio deciso per fermare il fenomeno.

narcotraffico inselvini 200 il momento di dire basta pugno di ferro contro chi semina degrado

© Laverita.info - Narcotraffico, Inselvini: «È il momento di dire basta. Pugno di ferro contro chi semina degrado»

Lo ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia riguardo il traffico di stupefacenti durante la sessione plenaria di Strasburgo. Laverita.info

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.