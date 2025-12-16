Narcotraffico Inselvini | È il momento di dire basta Pugno di ferro contro chi semina degrado
L'eurodeputato di Fratelli d'Italia Inselvini ha sottolineato l'importanza di adottare misure ferme contro il narcotraffico, evidenziando la necessità di contrastare il degrado causato da questa attività. Durante la sessione plenaria di Strasburgo, ha espresso la volontà di adottare un approccio deciso per fermare il fenomeno.
Lo ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia riguardo il traffico di stupefacenti durante la sessione plenaria di Strasburgo. Laverita.info
