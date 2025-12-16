Napoli uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco | non ricorda nulla sull’accaduto

Un uomo di 40 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco a Napoli e trasportato al Cardarelli in condizioni critiche. L'uomo, raggiunto all'addome, non ricorda i dettagli dell'incidente. La vicenda ha suscitato interesse tra le autorità e la comunità locale, ancora alla ricerca di chiarimenti sulle circostanze dell'accaduto.

© Dayitalianews.com - Napoli, uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco: non ricorda nulla sull’accaduto ABBONATI A DAYITALIANEWS 40enne ricoverato al Cardarelli dopo essere stato raggiunto all’addome. Un uomo di 40 anni, F. M., già noto alle forze dell’ordine, è arrivato nella notte al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli con un proiettile nell’addome. Giunto con mezzi propri e cosciente, l’uomo è stato subito sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza per l’estrazione dell’ogiva. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso: l’uomo non ricorda nulla. Alle domande dei sanitari e degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, F. Dayitalianews.com GIUGLIANO, UOMO FERITO DA UN COLPO DI PISTOLA Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli, in ospedale con un proiettile nell’addome: “Non ricordo nulla” - Un 40enne è stato ricoverato nella notte al Cardarelli, ferito con un colpo di pistola all'addome; indagini della Squadra Mobile, l'uomo non ha fornito ... fanpage.it

Quarantaduenne ferito a un piede da un colpo di pistola, indagano i carabinieri - I carabinieri sono stati chiamati nel pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli dove era arrivato un uomo di 42 anni di Cercola, già ... rainews.it

NanoTV. . #Napoli- Suicidio a Piazza del Plebiscito: uomo di 50 anni si lancia da un ballatoio Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

Napoli, uomo si suicida in piazza del Plebiscito x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.