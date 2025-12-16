Napoli uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco | non ricorda nulla sull’accaduto

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco a Napoli e trasportato al Cardarelli in condizioni critiche. L'uomo, raggiunto all'addome, non ricorda i dettagli dell'incidente. La vicenda ha suscitato interesse tra le autorità e la comunità locale, ancora alla ricerca di chiarimenti sulle circostanze dell'accaduto.

napoli uomo ferito da un colpo d8217arma da fuoco non ricorda nulla sull8217accaduto

© Dayitalianews.com - Napoli, uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco: non ricorda nulla sull’accaduto

ABBONATI A DAYITALIANEWS 40enne ricoverato al Cardarelli dopo essere stato raggiunto all’addome. Un uomo di 40 anni, F. M., già noto alle forze dell’ordine, è arrivato nella notte al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli con un proiettile nell’addome. Giunto con mezzi propri e cosciente, l’uomo è stato subito sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza per l’estrazione dell’ogiva. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso: l’uomo non ricorda nulla. Alle domande dei sanitari e degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, F. Dayitalianews.com

GIUGLIANO, UOMO FERITO DA UN COLPO DI PISTOLA

Video GIUGLIANO, UOMO FERITO DA UN COLPO DI PISTOLA
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

napoli uomo ferito colpoNapoli, in ospedale con un proiettile nell’addome: “Non ricordo nulla” - Un 40enne è stato ricoverato nella notte al Cardarelli, ferito con un colpo di pistola all'addome; indagini della Squadra Mobile, l'uomo non ha fornito ... fanpage.it

Quarantaduenne ferito a un piede da un colpo di pistola, indagano i carabinieri - I carabinieri sono stati chiamati nel pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli dove era arrivato un uomo di 42 anni di Cercola, già ... rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.