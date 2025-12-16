Sei mesi di indagini hanno portato all’arresto di 17 persone a Napoli, accusate di aver messo in atto un'organizzazione criminale specializzata in truffe telefoniche ai danni di anziani. L’indagine coordinata dalla Procura ha smantellato un sistema fraudolento che colpiva le persone più vulnerabili della comunità, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto a questo tipo di reati.

© Lapresse.it - Napoli: truffavano anziani al telefono, 17 persone arrestate

Sono 17 le persone arrestate nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Napoli che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale che pianificava e metteva a segno truffe ai danni di anziani. L’inchiesta è nata a Genova, dove i Carabinieri hanno scoperto gli autori di una delle truffe poste in essere dall’organizzazione, con base logistica a Napoli; da lì è stato possibile ricostruire complessivamente 33 truffe, di cui 27 consumate e 6 tentate, perpetrate tra maggio 2024 e gennaio 2025, con profitti illeciti ancora in corso di quantificazione ma che superano di gran lunga i 300mila euro. Lapresse.it

