Napoli trovato cadavere di un 50enne in un deposito container | indagini in corso

Nel quartiere di Poggioreale a Napoli, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 50 anni in un deposito container. L'episodio è avvenuto oggi a mezzogiorno, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della tragedia.

© Lapresse.it - Napoli, trovato cadavere di un 50enne in un deposito container: indagini in corso Il cadavere di un 50enne è stato trovato oggi verso mezzogiorno dai carabinieri di Poggioreale, a Napoli, in via Gianturco 100 presso un’area di cantiere e deposito container. I militari sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione al 112. All’interno dell’area è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, morto verosimilmente durante le operazioni di carico di un container sul proprio camion. La dinamica è comunque ancora da chiarire. Le indagini sono in corso. La vittima si chiamava Giacomo Burtone, ed era nato Cercola, nel Napoletano. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. 50enne trovato cadavere nel Sellina Video 50enne trovato cadavere nel Sellina Video 50enne trovato cadavere nel Sellina Napoli, trovato cadavere di un 50enne in un deposito container: indagini in corso - Il cadavere di un 50enne è stato trovato oggi verso mezzogiorno dai carabinieri di Poggioreale, a Napoli, in via Gianturco 100 presso un'area di cantiere e ... lapresse.it

Napoli choc, trovato cadavere in via Gianturco: «Morto durante il carico di un container» - Orrore a Napoli, stamattina in via Gianturco 100, a seguito di segnalazione al 112, i carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti presso un’area di cantiere e ... msn.com

A Napoli potete dirmi dove avete trovato il giornale F con la Palette - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.