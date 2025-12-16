Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro | il sangue si scioglie alle 9.13
Ogni anno, a Napoli, si ripete il suggestivo miracolo di San Gennaro: alle 9.13 il sangue del santo si scioglie nel Duomo, suscitando fede e devozione tra i presenti. Questo terzo rito dell’anno richiama numerosi fedeli che si riuniscono in preghiera per testimoniare l’antica tradizione religiosa della città.
Napoli, si rinnova il miracolo di San Gennaro: il sangue si scioglie alle 9.13 nel Duomo. Fedeli in preghiera per il terzo rito dell'anno. Il miracolo di San Gennaro si rinnova a Napoli Si è rinnovato anche quest'anno il miracolo di San Gennaro, patrono di Napoli. Oggi, martedì 16 dicembre, alle ore 9.13, nel Duomo.
Dove vedere il miracolo di San Gennaro del 16 dicembre 2025 in diretta tv: orario e canale - A Napoli è il giorno del prodigio di San Gennaro, il “miracolo laico” che salvò la città dall’eruzione del Vesuvio del 1631 ... fanpage.it
