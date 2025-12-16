Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro | il sangue si è sciolto alle 9.13

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, il miracolo di San Gennaro si ripete a Napoli, suscitando emozione e devozione. Questa mattina, alle 9.13, il sangue del santo si è sciolto, confermando la tradizione secolare. Un evento che rinnova la fede e l’identità della città partenopea, mantenendo vivo il legame con le proprie radici religiose e culturali.

napoli si ripete il miracolo di san gennaro il sangue si 232 sciolto alle 913

© Ilmattino.it - Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto alle 9.13

Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro. Oggi, martedì 16 dicembre - come da tradizione - alle ore 9.13 si è sciolto il sangue del Santo Patrono della. Ilmattino.it

Si ripete a Napoli il prodigio del miracolo di San Gennaro

Video Si ripete a Napoli il prodigio del miracolo di San Gennaro

napoli ripete miracolo sanDove vedere il miracolo di San Gennaro del 16 dicembre 2025 in diretta tv: orario e canale - A Napoli è il giorno del prodigio di San Gennaro, il “miracolo laico” che salvò la città dall’eruzione del Vesuvio del 1631 ... fanpage.it

napoli ripete miracolo sanNapoli, il miracolo di San Gennaro in diretta su Canale 21 - Martedì 16 dicembre, dalle 8:50, si rinnova l’appuntamento di Napoli e dei devoti di tutto il mondo con il Prodigio della liquefazione del Santo Patrono di Napoli in diretta su ... msn.com