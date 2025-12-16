Napoli si rinnova il prodigio di San Gennaro | il sangue torna a liquefarsi nella Cappella del Tesoro

A Napoli si è nuovamente verificato il tradizionale prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro nella Cappella del Tesoro. L'evento, annunciato da monsignor Vincenzo De Gregorio, ha suscitato l’entusiasmo di fedeli e turisti, confermando l’importanza di questa celebrazione religiosa nella città partenopea.

Si è ripetuto a Napoli il tradizionale “prodigio” della liquefazione del sangue di San Gennaro. L’annuncio è stato dato da monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro, ed è stato accolto dall’applauso dei fedeli e dei numerosi turisti presenti. Quando l’ampolla è stata prelevata dalla teca, il sangue appariva già “semi sciolto”, per poi completare il fenomeno davanti alla folla raccolta nella Cappella del Tesoro. Un momento di forte partecipazione collettiva, che unisce devozione religiosa e identità cittadina, e che continua a richiamare a Napoli visitatori da tutto il mondo. Panorama.it

