napoli si rinnova il miracolo di san gennaro

Alle 9.13 nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, si è verificato il tradizionale miracolo: il sangue del patrono di Napoli si è sciolto, rinnovando un importante evento religioso e culturale per la città. Un momento di grande fede e tradizione che ogni anno coinvolge migliaia di cittadini e devoti.

Alle 9.13 l’annuncio ufficiale nella Cappella del Tesoro di San Gennaro: il sangue del patrono di Napoli si è sciolto. È il terzo prodigio dell’anno e ricorda l’evento del 1631, quando la città fu salvata dall’eruzione del Vesuvio. Si è rinnovato anche quest’anno, a Napoli, il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. L’annuncio . 2anews.it

