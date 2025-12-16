Napoli si rinnova il miracolo di San Gennaro

Alle 9.13 nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, si è verificato il tradizionale miracolo: il sangue del patrono di Napoli si è sciolto, rinnovando un importante evento religioso e culturale per la città. Un momento di grande fede e tradizione che ogni anno coinvolge migliaia di cittadini e devoti.

© 2anews.it - Napoli, si rinnova il miracolo di San Gennaro Alle 9.13 l'annuncio ufficiale nella Cappella del Tesoro di San Gennaro: il sangue del patrono di Napoli si è sciolto. È il terzo prodigio dell'anno e ricorda l'evento del 1631, quando la città fu salvata dall'eruzione del Vesuvio. Si è rinnovato anche quest'anno, a Napoli, il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro.

A Napoli si rinnova l’appuntamento con il miracolo di San Gennaro: anche quest’anno cresce l’attesa per il prodigio del Santo Patrono, il terzo dell’anno, che vedrà i fedeli riuniti all’interno della celebre Cattedrale martedì 16 dicembre 2025. - facebook.com facebook

