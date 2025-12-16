Napoli si è sciolto sangue San Gennaro

Nel Duomo di Napoli si è verificato il tradizionale scioglimento del sangue di San Gennaro, nel terzo evento dell’anno. Questo rituale, di grande importanza religiosa e culturale per la città, attira ogni volta numerosi fedeli e curiosi, sottolineando l’importanza della devozione nei confronti del santo patrono napoletano.

E' tornato a sciogliersi il sangue di San Gennaro, nel terzo appuntamento dell'anno, nel Duomo di Napoli. Oggi il 'miracolo laico': la cerimonia si è svolta non sull'altare maggiore ma nella Cappella del tesoro. Esposta la teca e celebrata messa; poi l'annuncio. Il prodigio è atteso 3 volte all'anno: il sabato prima della prima domenica di maggio; il 19 settembre, giorno del martirio di Gennaro nel 305; oggi, quando fu invocato per salvare Napoli nell'eruzione del Vesuvio del 1631. Servizitelevideo.rai.it

