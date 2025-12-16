Napoli non solo Lukaku e De Bruyne | all’orizzonte il rientro di un altro big

Il Napoli sta affrontando una prima metà di stagione segnata da sfortuna e difficoltà, nonostante alcuni errori. Oltre a Lukaku e De Bruyne, si prospetta il rientro di un altro grande protagonista, che potrebbe cambiare gli equilibri e rilanciare le ambizioni della squadra.

© Spazionapoli.it - Napoli, non solo Lukaku e De Bruyne: all’orizzonte il rientro di un altro big Al netto delle tante difficoltà e di alcuni errori commessi, è innegabile che in questa prima parte di stagione il Napoli sia stato tremendamente sfortunato. I campioni d’Italia stanno facendo da mesi i conti con una serie di infortuni, che stanno decisamente complicando il lavoro di Antonio Conte. Tra le assenze più importanti troviamo senza dubbio Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, il cui rientro non sembra essere così lontano, ma anche Alex Meret. Il ritorno in campo del portiere azzurro si avvicina. Napoli pronto a riabbracciare Meret: può esserci già per la Cremonese. A causa di una frattura del metatarso, il Napoli è costretto a fare a meno di Meret addirittura dalla quinta giornata di Serie A. Spazionapoli.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il primo gol di DE BRUYNE, McTOMINAY al top Sassuolo-Napoli 0-2 Serie A Enilive DAZN Highlights Si rivede Lukaku in gruppo con il Napoli. Meret toglie il gesso, De Bruyne le stampelle - Romelu Lukaku è pronto a tornare a pieno regime al centro del Napoli. tuttomercatoweb.com

GAZZETTA - Napoli, senza Anguissa, De Bruyne e Lukaku manca un leader che guidi la squadra - La Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta del Napoli contro l'Udinese: "Il Napoli in partita c'è stato finché ha potuto. napolimagazine.com

Il Napoli e Antonio Conte sono pronti a riabbracciare Romelu Lukaku: l'attaccante belga tornerà a disposizione per la Supercoppa Italiana. - facebook.com facebook

Napoli in partenza per l'Arabia Saudita, Lukaku tra i convocati contro il Milan x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.