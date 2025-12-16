Dopo la sconfitta contro l'Udinese e in attesa della semifinale di Supercoppa contro il Milan, l'articolo analizza le ragioni di una stagione complessa per il Napoli. Si evidenzia come, oltre alle difficoltà legate all’emergenza, siano emersi problemi di utilità e mancanza di personalità all’interno della squadra.

© Ilnapolista.it - Napoli, non è solo colpa dell’emergenza. Mancano utilità e personalità (Repubblica)

Marco Azzi su Repubblica il giorno dopo Udinese-Napoli e alla vigilia della Supercoppa (giovedì la semifinale contro il Milan alle ore 20). Ieri a Castel Volturno allenamento e confronto tra squadra e allenatore. Scrive Repubblica Napoli: Sarebbe però riduttivo imputare i problemi del Napoli solo all’emergenza. Lo sa molto bene pure Conte, che dopo il doloroso ko in Friuli ha puntato il dito sulla mancanza di equilibrio della sua squadra, sempre in bilico finora tra exploit e inattese cadute. I pareggi in questa stagione degli azzurri sono stati appena 2 e le 7 sconfitte si spiegano anche con l’incapacità dei campioni d’Italia di limitare i danni nelle giornate storte. Ilnapolista.it

