Napoli-Milan Supercoppa giovedì 18 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

L'anticipo della Supercoppa Italiana 2025 mette di fronte Napoli e Milan al King Saud University Stadium di Riyadh, in una semifinale attesa dagli appassionati. L'incontro si svolgerà giovedì 18 dicembre alle ore 20:00, offrendo una sfida tra due tra le squadre più competitive del campionato italiano. Ecco formazioni, quote e pronostici per questa importante partita.

La prima semifinale di Supercoppa Italiana vede di fronte Napoli e Milan e va in scena al King Saud University Stadium di Riyadh. I campioni d’Italia del Napoli arrivano in Arabia Saudita con il morale basso per la sconfitta sul campo dell’Udinese, la sesta nelle ultime otto in trasferta. I partenopei hanno vinto questo trofeo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

