Napoli-Milan Supercoppa giovedì 18 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Lukaku fa parte dei convocati

Il 18 dicembre 2025, al King Saud University Stadium di Riyadh, si disputa la prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Con Lukaku tra i convocati, le formazioni sono attente ai dettagli, mentre quote e pronostici alimentano l’attesa di un match spettacolare. Una sfida che promette emozioni e colpi di scena, tra due formazioni pronte a scrivere un nuovo capitolo della loro storia.

