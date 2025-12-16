Napoli-Milan Leao verso il forfait Ansia per Giménez | potrebbe operarsi e fermarsi a lungo

Il Milan affronta sfide importanti in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Rafael Leao potrebbe essere assente a causa di un infortunio, mentre Santiago Giménez valuta un intervento chirurgico che potrebbe comportare un lungo stop. La squadra di Allegri si prepara a gestire queste assenze in un momento cruciale della stagione.

