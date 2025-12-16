Napoli Lukaku parte per l’Arabia | come sta e quando può giocare

Romelu Lukaku è partito con il Napoli verso l’Arabia per la Supercoppa italiana. Il club cerca di conquistare il suo terzo trofeo, e l’attaccante belga, ancora in fase di recupero, potrebbe scendere in campo durante la competizione. Ecco le ultime novità sul suo stato di forma e sui tempi di recupero.

Missione araba per il Napoli per conquistare la sua terza Supercoppa della storia: c’è anche Lukaku, ecco come sta e quando può giocare Romelu Lukaku parte con i suoi compagni per l’Arabia, in occasione della Supercoppa italiana. Prima sfida in semifinale contro il Milan, il 18 dicembre. Una data da cerchiare in rosso. Perché Big Rom potrebbe comodamente sedersi in panchina e rientrare tra i convocati 4 mesi dopo l’infortunio a Castel di Sangro. Quando torna in campo Romelu Lukaku (ANSA) Calciomercato.it Per superare la lesione di alto grado al retto femorale, l’attaccante belga ha deciso di non operarsi e avanzare con una terapia conservativa. Calciomercato.it

