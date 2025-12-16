Napoli Insigne sta con Conte | la sentenza in diretta
Dopo la sconfitta contro l’Udinese, il Napoli si prepara alla Supercoppa in Arabia, un’occasione cruciale per riscattarsi e mettere in bacheca il primo trofeo stagionale. Insigne si schiera con Conte, in un momento di tensione e riflessione per la squadra, pronta a dimostrare il proprio valore in una sfida importante.
Dopo la sconfitta rimediata contro l’Udinese, il Napoli si prepara alla Supercoppa. L’impegno in Arabia sarà importante sia perchè metterà in palio il primo premio della stagione, ma anche perchè sarà l’occasione per gli azzurri di dimenticare in fretta le due sconfitte consecutive contro Benfica e, appunto, Udinese. Napoli, Insigne sta con Conte. Dopo aver fatto visita all’Ospedale Santobono di Napoli, Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Non poteva che esserci proprio la squadra azzurra al centro del dibattito. “Sono tante stagioni che nel Napoli ci sono giocatori con un minutaggio molto elevato. Spazionapoli.it
