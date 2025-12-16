Il Napoli si prepara a partire per Riad per la partecipazione alla Supercoppa Italiana. Con tempi stretti e un obiettivo ambizioso, la squadra affronta questa sfida internazionale in un contesto ricco di aspettative e premi in denaro. La partenza segna l’inizio di un percorso importante nel prestigioso torneo.

© Napolipiu.com - Napoli in volo verso Riad: Supercoppa, tempi serrati e premio milionario

"> NAPOLI – La missione Supercoppa Italiana scatta nel pomeriggio di oggi. Cinque ore e mezza di volo charter per raggiungere l’Arabia Saudita, con arrivo previsto in serata a Riad. A raccontare i dettagli della spedizione azzurra è Marco Azzi su Repubblica Napoli, che sottolinea come il Napoli sia atteso già giovedì sera, alle 22 locali, dalla semifinale contro il Milan di Allegri e Modric. Da regolamento, in qualità di campione d’Italia, il Napoli ha goduto di un trattamento di favore: sarà infatti la prima squadra a scendere in campo e, in caso di qualificazione alla finalissima di lunedì 22 dicembre, potrà contare su un giorno di riposo in più rispetto alla vincente dell’altra semifinale tra Bologna e Inter, in programma venerdì. Napolipiu.com

Napoli - Marrakech, volo da Napoli

Napoli, il pugno duro di Conte: squadra in campo alla vigilia della partenza per Riad - E allora visto che ha la sensazione che la belva torni a non essere indomabile, manda un altro segnale. ilmattino.it