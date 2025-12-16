Napoli in ospedale con un proiettile nell'addome | Non ricordo nulla

Un uomo di 40 anni è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'addome. La notte scorsa, l'indagato ha dichiarato di non ricordare nulla dell'accaduto, mentre le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l'accaduto.

Un 40enne è stato ricoverato nella notte al Cardarelli, ferito con un colpo di pistola all'addome; indagini della Squadra Mobile, l'uomo non ha fornito particolari. Fanpage.it Napoli, ragazzo di 19 anni muore dopo una sparatoria in strada La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Donna in ospedale con proiettile nella spalla: ipotesi collegamento con spari in piazza Bellini - Una donna di 64 anni si è presentata nella tarda mattinata di oggi, 11 ottobre, al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini con un proiettile nella spalla; le circostanze del ferimento sono in ... fanpage.it Napoli, colpi nell’androne di un palazzo: proiettile entra nella stanza di una studentessa - Una manciata di secondi e quattro colpi nell’oscurità hanno scosso vico Limongiello. pupia.tv

Leggo. . La Procura di Napoli ha chiesto due anni di reclusione per il medico finito sotto processo con l'accusa di omicidio in relazione alla morte della 36enne Anna Siena sopraggiunta tre giorni dopo essere stata visitata nell'ospedale Vecchio Pellegrini di N - facebook.com facebook

Mercato Meraviglia, il design nell’ex Ospedale militare a Napoli x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.