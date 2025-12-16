Napoli il miracolo di San Gennaro il sangue si è sciolto ancora | perché succede e perché a volte no

Ogni anno, il miracolo di San Gennaro, durante il suo famoso rituale, suscita grande emozione a Napoli. Nel 2025, per la terza volta, il sangue nella teca si è sciolto, confermando l’evento come un momento di significativa tradizione religiosa. Ma perché questo miracolo avviene solo in determinate occasioni e non sempre?

