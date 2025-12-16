Napoli Fringe Festival in scena ’Utòpia per Neapolis’

Il Napoli Fringe Festival presenta ’Utòpia per Neapolis’, un progetto artistico che celebra la città attraverso teatro, musica, danza e poesia. Prodotto dal Consorzio Utòpia e diretto artisticamente da Laura Valente, l’evento si terrà il 21 dicembre alle ore 18, offrendo un’occasione di riscoperta e rinascita culturale di Napoli.

Napoli si racconta e si reinventa attraverso il teatro, la musica, la danza e la poesia con Utòpia per Neapolis, progetto artistico prodotto dal Consorzio Utòpia nell’ambito del Napoli Fringe Festival - direzione artistica Laura Valente - in scena il 21 dicembre dalle 18.00 alle 21.00 al TIN -. Napolitoday.it

