Il Napoli si avvicina alla fase cruciale della stagione, ma l’infermeria continua a segnare il passo. Nonostante alcuni progressi, quattro giocatori rimangono indisponibili, mantenendo alta l’attenzione sul fronte infortuni. La rosa azzurra si prepara a affrontare le sfide imminenti con qualche preoccupazione in più, mentre la lotta alle assenze prosegue.

© Napolipiu.com - Napoli, emergenza non finita: quattro ancora ai box

"> NAPOLI – L’infermeria del Napoli inizia lentamente a svuotarsi, ma l’emergenza non è ancora archiviata. Restano quattro gli indisponibili, e la situazione non è destinata a sbloccarsi nell’immediato. Come riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, al netto dei recuperi utili per la Supercoppa – tra cui Juan Jesus e Lukaku – Antonio Conte dovrà fare a meno di elementi che avrebbero fatto comodo anche a Riyadh. Assenze pesanti, soprattutto perché tre dei quattro indisponibili erano stati protagonisti dello scudetto conquistato pochi mesi fa e oggi osservano da lontano un trofeo che avrebbero voluto contendersi in campo. Napolipiu.com

rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui

Napoli, Conte difende il primato: “Siamo in emergenza ma sappiamo cosa fare” - La vigilia della trasferta in Lombardia per il Napoli non poteva essere più sfortunata e Antonio Conte si ... napoli.repubblica.it

Napoli, emergenza confermata: col Qarabag Conte ne ha solo 6 di movimento in panchina - Il Napoli attende il Qarabag al Maradona nella sfida valevole per la quinta giornata della League Phase della UEFA Champions League. tuttomercatoweb.com

#Napoli - Infermiere aggredito al San Paolo: la Uil Fpl denuncia un’emergenza sicurezza negli ospedali #Cronaca #Sanità #Sicurezza #OspedaleSanPaolo #NanoTV - facebook.com facebook

"Ma come è riuscito il Napoli a gestire così bene l'emergenza infortunati con ben tre competizioni da affrontare" "Menandone una nel cesso" #ChampionsLeague #BenficaNapoli x.com