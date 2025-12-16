Napoli dispositivo di traffico il 23 dicembre per il passaggio della Fiamma Olimpica

Il 23 dicembre Napoli sarà teatro del passaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026. Per l'occasione, è stato predisposto un dispositivo di traffico speciale al fine di garantire lo svolgimento sicuro e ordinato dell'evento, coinvolgendo diverse vie della città durante il percorso della fiaccola.

Martedì 23 dicembre Napoli sarà attraversata dal "Viaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026". Per garantire lo svolgimento dell'evento in sicurezza, il Comune ha disposto un ampio dispositivo di circolazione con divieti di transito, obblighi di arresto e sospensione degli attraversamenti pedonali in numerose strade cittadine, dal pomeriggio fino alla serata. Napoli si prepara ad accogliere.

