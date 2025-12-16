Napoli Conte fa la conta | Lukaku vede il Milan Meret out
Napoli si prepara alla Supercoppa Italiana in un momento di tensione, con Antonio Conte che valuta le assenze e le possibilità di formazione. Lukaku potrebbe affrontare il Milan, mentre Meret è indisponibile. La sfida rappresenta un punto cruciale per il prosieguo della stagione partenopea, chiamata a reagire dopo un periodo complicato.
La Supercoppa Italiana diventa uno snodo cruciale nella stagione del Napoli di Antonio Conte, chiamato a reagire dopo un momento delicato. I due ko consecutivi, contro Benfica in Champions League e Udinese in campionato, hanno lasciato strascichi evidenti, soprattutto sul piano delle certezze e delle rotazioni. Ora, però, non c’è tempo per voltarsi indietro: giovedì prossimo gli azzurri affronteranno il Milan in semifinale, con l’obbligo di dare una risposta immediata. Conte lo ha ribadito senza giri di parole: le assenze stanno condizionando il rendimento e limitando le scelte. Eppure, proprio alla vigilia della Supercoppa, arrivano anche segnali incoraggianti. Como1907news.com
