Napoli choc trovato cadavere in via Gianturco | Morto durante il carico di un container

Un episodio inquietante si è verificato questa mattina a Napoli, in via Gianturco 100. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 e hanno trovato un cadavere in un'area di cantiere e deposito. La vittima sarebbe deceduta durante il caricamento di un container, sollevando numerosi interrogativi sulle circostanze dell’accaduto.

Napoli choc, trovato cadavere in via Gianturco: «Morto durante il carico di un container»

Orrore a Napoli, stamattina in via Gianturco 100, a seguito di segnalazione al 112, i carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti presso un?area di cantiere e deposito. Ilmattino.it

