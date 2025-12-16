Napoli choc trovato cadavere in via Gianturco | Morto durante il carico di un container

Un episodio inquietante si è verificato questa mattina a Napoli, in via Gianturco 100. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 e hanno trovato un cadavere in un'area di cantiere e deposito. La vittima sarebbe deceduta durante il caricamento di un container, sollevando numerosi interrogativi sulle circostanze dell’accaduto.

Orrore a Napoli, stamattina in via Gianturco 100, a seguito di segnalazione al 112, i carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti presso un'area di cantiere e deposito.

