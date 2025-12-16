Napoli celebra 28 eccellenze al Premio Donne | gala da 1500 ospiti

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli ha ospitato la decima edizione del Premio Donne, un evento che ha riunito circa 1500 ospiti in un gala all’insegna di eleganza e riconoscimenti. La serata ha celebrato 28 eccellenze locali, distinguendosi come un momento di grande prestigio e coinvolgimento per la città.

napoli celebra 28 eccellenze al premio donne gala da 1500 ospiti

© Sbircialanotizia.it - Napoli celebra 28 eccellenze al Premio Donne: gala da 1500 ospiti

Napoli si è presa la scena con una serata che ha unito glamour e sostanza: la decima edizione del Premio Donne per Napoli ha trasformato l’Hbtoo Napoli in un teatro di emozioni, applausi e riconoscimenti. Un appuntamento capace di restare addosso, come accade solo alle notti davvero riuscite. Una decima edizione da record La cerimonia . Sbircialanotizia.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli - Se Steve Jobs fosse nato a Napoli..., come comunicare le Eccellenze 28.03.15

Video Napoli - Se Steve Jobs fosse nato a Napoli..., come comunicare le Eccellenze 28.03.15

napoli celebra 28 eccellenzePremio Donne per Napoli 2025: trionfo di stelle e solidarietà - Foto e dettagli del Premio Donne per Napoli: 28 eccellenze premiate da Elisabetta Gregoraci, musica dei The Kolors e sostegno a Unipancreas. lagazzettadellospettacolo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.