Napoli celebra 28 eccellenze al Premio Donne | gala da 1500 ospiti

Napoli ha ospitato la decima edizione del Premio Donne, un evento che ha riunito circa 1500 ospiti in un gala all’insegna di eleganza e riconoscimenti. La serata ha celebrato 28 eccellenze locali, distinguendosi come un momento di grande prestigio e coinvolgimento per la città.

© Sbircialanotizia.it - Napoli celebra 28 eccellenze al Premio Donne: gala da 1500 ospiti Napoli si è presa la scena con una serata che ha unito glamour e sostanza: la decima edizione del Premio Donne per Napoli ha trasformato l’Hbtoo Napoli in un teatro di emozioni, applausi e riconoscimenti. Un appuntamento capace di restare addosso, come accade solo alle notti davvero riuscite. Una decima edizione da record La cerimonia . Sbircialanotizia.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli - Se Steve Jobs fosse nato a Napoli..., come comunicare le Eccellenze 28.03.15 Premio Donne per Napoli 2025: trionfo di stelle e solidarietà - Foto e dettagli del Premio Donne per Napoli: 28 eccellenze premiate da Elisabetta Gregoraci, musica dei The Kolors e sostegno a Unipancreas. lagazzettadellospettacolo.it

Napoli Capitale della Musica nel ’700 Dal 16 al 30 dicembre 2025 una rassegna gratuita celebra il Secolo d’Oro della Scuola Musicale Napoletana, con 5 concerti dedicati ad Alessandro Scarlatti e ai suoi contemporanei. - facebook.com facebook

L'Instituto Cervantes di Napoli celebra la III edizione del Congresso Internazionale di Spagnolo Lingua Straniera in Italia al Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova Un'occasione unica per unire lingua, cultura e storia! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.