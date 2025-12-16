Napoli bombole di gas accatastate nel sottoscala di un condominio | scatta sequestro

A Napoli, il sequestro di 21 bombole di gas stoccate in un condominio ha evitato una possibile tragedia. Gli agenti della Polizia Locale hanno deferito una persona responsabile della detenzione e dello stoccaggio, che avrebbe potuto causare un’esplosione. L’intervento ha messo in sicurezza un potenziale pericolo per residenti e strutture circostanti.

Una bomba potenziale che, se innescata, avrebbe potuto far saltare in aria il palazzo. Gli agenti del nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale hanno deferito all'Autorità Giudiziaria una persona che deteneva 21 bombole di gas, stoccate in un locale terraneo all'interno di un condominio di via Santi Giovanni e Paolo, pronte per la vendita.

