Napoli arriva l’annuncio sugli infortuni | il rischio ora è concreto

Il Napoli sta affrontando un momento difficile a causa di una lunga serie di infortuni che hanno colpito la rosa. Questa situazione sta influenzando negativamente le prestazioni della squadra e rappresenta una preoccupazione concreta per il tecnico Antonio Conte, che deve gestire un reparto spesso decimato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione infortuni dei partenopei.

I problemi del Napoli derivano anche e soprattutto dalla lunghissima lista di infortuni che ha condizionato negativamente le ultime settimane di Antonio Conte. Da De Bruyne a Lobotka, passando per Gilmour e Gutierrez. Tutto parte anche addirittura dall'estate, quando Romelu Lukaku si infortunò ad agosto, con il ritorno in gruppo che è avvenuto solo in questi giorni. A commentare questo periodo buoi per quanto riguarda gli infortuni e non solo, ci ha pensato Pierpaolo Marino. Marino sugli infortuni del Napoli: "Il problema non è la preparazione". Il Napoli soffre di un grandissimo numero di infortuni.

