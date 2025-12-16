Napoli arriva l’annuncio sugli infortuni | il rischio ora è concreto

Il Napoli sta affrontando un momento difficile a causa di una lunga serie di infortuni che hanno colpito la rosa. Questa situazione sta influenzando negativamente le prestazioni della squadra e rappresenta una preoccupazione concreta per il tecnico Antonio Conte, che deve gestire un reparto spesso decimato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione infortuni dei partenopei.

© Spazionapoli.it - Napoli, arriva l’annuncio sugli infortuni: il rischio ora è concreto I problemi del Napoli derivano anche e soprattutto dalla lunghissima lista di infortuni che ha condizionato negativamente le ultime settimane di Antonio Conte. Da De Bruyne a Lobotka, passando per Gilmour e Gutierrez. Tutto parte anche addirittura dall’estate, quando Romelu Lukaku si infortunò ad agosto, con il ritorno in gruppo che è avvenuto solo in questi giorni. A commentare questo periodo buoi per quanto riguarda gli infortuni e non solo, ci ha pensato Pierpaolo Marino. Marino sugli infortuni del Napoli: “Il problema non è la preparazione”. Il Napoli soffre di un grandissimo numero di infortuni. Spazionapoli.it Napoli, cosa c'è dietro le sconfitte: gli infortuni, la discontinuità e la personalità in trasferta - Dopo il grande sprint post Bologna con le vittorie in fila contro Atalanta, Qarabag, Roma, Cagliari in Coppa Italia (ai rigori) e Juventus, ... msn.com

Napoli capolista coi cerotti: da Lobotka a De Bruyne, tutti gli infortunati di Conte - Non è proprio il nostro anno, ... gazzetta.it

