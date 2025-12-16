Napoli 4 convocati a sorpresa per la Supercoppa | la decisione  di Conte

Per la Supercoppa Italiana, Antonio Conte ha scelto di sorprendere tutti includendo nella lista dei convocati quattro giovani talenti della Primavera del Napoli. La decisione del tecnico apre nuovi scenari e mette in evidenza la fiducia riposta nelle giovanili, creando entusiasmo tra i tifosi e stimolando le prospettive future della squadra.

Antonio Conte ha deciso di sorprendere tutti: per la Supercoppa Italiana, il tecnico del Napoli ha incluso nella lista dei partenti quattro giovani promesse della Primavera. Supercoppa Napoli, quattro giovani aggregati alla prima squadra. Emmanuele De Chiara, il portiere Claudio Pugliese, il jolly Vincenzo Prisco e il trequartista argentino Francisco Baridò, arrivato in estate dalla Juventus. Questi i nomi degli azzurrini che avranno l’opportunità di respirare l’aria dei grandi durante la trasferta araba, allenandosi con i big e pronti a subentrare se necessario. Una convocazione rappresenta anche un premio al rendimento: il gruppo di Dario Rocco è reduce da un ottimo momento in Primavera 1, con 8 risultati utili nelle ultime 9 di campionato. Spazionapoli.it

