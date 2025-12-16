Musikè | ovazioni e due bis per Olivia Trummer alla Sala dei Giganti

Domenica pomeriggio, la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano si è trasformata in un caldissimo salotto sonoro, ospitando il concerto di Olivia Trummer. Con un'esibizione ricca di emozioni, l'artista ha incantato il pubblico con le sue note, ricevendo ovazioni e due bis, in un'atmosfera intima e coinvolgente.

Domenica pomeriggio la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano si è trasformata in un salotto sonoro, intimo e raccolto. Fasci di luce calda ridisegnavano le pareti affrescate, mentre il resto della Sala restava in penombra e gli illustri Giganti sembravano sedersi tra il pubblico. In questa speciale. Padovaoggi.it

