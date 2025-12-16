Musikè | il pianoforte e la voce di Olivia Trummer risuonano nella Sala dei Giganti

Domenica pomeriggio, la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano si è trasformata in un accogliente salotto musicale. La performance di Olivia Trummer, con il suo pianoforte e la voce coinvolgente, ha regalato un momento di intimità e musica raffinata, catturando l’attenzione del pubblico in un ambiente raccolto e suggestivo.

Domenica pomeriggio la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano si è trasformata in un salotto sonoro, intimo e raccolto. Fasci di luce calda ridisegnavano le pareti affrescate, mentre il resto della Sala restava in penombra e gli illustri Giganti sembravano sedersi tra il pubblico.

