Musica sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Napoli

Napoli si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo di unità e spirito sportivo, in un evento che unisce musica, sport e condivisione. L’arrivo della fiamma rappresenta un momento di grande emozione e partecipazione per la città, in vista dei prossimi XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

