Musica Isabela Fernandes lancia il nuovo album Arresa
Isabela Fernandes torna sulla scena musicale dopo dieci anni con il suo nuovo album, “Arresa”. Questo progetto rappresenta un importante ritorno per l’artista, che continua a esplorare temi profondi e personali attraverso la sua musica. Un nuovo capitolo che conferma il suo talento e la sua capacità di emozionare il pubblico.
Isabela Fernandes torna a distanza di dieci anni dal suo album d’esordio “Un futuro da difendere” con un nuovo progetto discografico: “Arresa”. Nato con il contribuito di NuovoImaie, prodotto da Angelo Maugeri per Hopeful Music, questo nuovo album segna un punto di svolta per la poliedrica artista brasiliana, da poco divenuta anche cittadina Italiana. Con la sua inconfondibile cifra stilistica ha realizzato brani che spaziano dal bossanova – richiamo della sua terra natia – a sfumature di brani che esaltano la sua voce riconoscibilissima e apprezzata in questi anni nel panorama della Christian Music Contemporary. Ildenaro.it
Mio Dio sei grande
