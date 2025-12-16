Musica arte e solidarietà a Pescantina | Concerto di Natale del Giubileo
A Pescantina, il Natale si celebra con musica, arte e solidarietà nel tradizionale
Il Natale a Pescantina si accende di musica, cultura e solidarietà con il tradizionale Concerto di Natale del Giubileo, appuntamento della Stagione Ceciliana, giunta alla 25esima edizione. L’evento, promosso dal Comune di Pescantina – Assessorato alla Cultura in collaborazione con APS Vivi. Veronasera.it
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
Musica, arte e spettacoli: torna il Natale all’Auditorium - Anche quest’anno l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si prepara a ospitare la magia del Natale con un calendario ricco di eventi, pensato per far vivere emozioni tra musica e arte Dal 1° ... ilmessaggero.it
Musica, arte e tradizione: centro storico animato dal concerto di Natale del coro ANC Ventimigliese (Foto) Presenti anche il soprano Nadiia Karpova, i musicisti Antonella Pisano e Lorenzo Spinella e il Comitato Pro Centro Storico - facebook.com facebook
Natale in Reggia 2025: arte, musica, cultura e gastronomia protagonisti della manifestazione in programma a Portici unina.it/it/w/natale-in… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.