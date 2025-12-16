Musica arte e solidarietà a Pescantina | Concerto di Natale del Giubileo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescantina, il Natale si celebra con musica, arte e solidarietà nel tradizionale

Immagine generica

Il Natale a Pescantina si accende di musica, cultura e solidarietà con il tradizionale Concerto di Natale del Giubileo, appuntamento della Stagione Ceciliana, giunta alla 25esima edizione. L’evento, promosso dal Comune di Pescantina – Assessorato alla Cultura in collaborazione con APS Vivi. Veronasera.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Musica, arte e spettacoli: torna il Natale all’Auditorium - Anche quest’anno l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si prepara a ospitare la magia del Natale con un calendario ricco di eventi, pensato per far vivere emozioni tra musica e arte Dal 1° ... ilmessaggero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.