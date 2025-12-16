Museo dei bimbi è scontro | Non è un regalo alla città

Il nuovo museo delle bambine e dei bambini di Bologna, denominato ‘Futura’, ha acceso un acceso dibattito pubblico. Mentre alcuni ne sottolineano il valore educativo e culturale, altri criticano la sua realizzazione, ritenendola un'opportunità mancata per la città. La discussione si concentra sul ruolo e sulla reale utilità di questa iniziativa per il territorio.

Bologna, 16 dicembre 2025 – Dibattito acceso su ‘Futura’, il nuovo museo delle bambine e dei bambini di Bologna (Muba). Tanti cittadini “hanno fatto sentire la propria voce” al centro commerciale Pilastro durante l’assemblea pubblica di presentazione del progetto. Alcuni (molti) sono contrari; altri, invece, sono a favore, ma chiedono al Comune spiegazioni. Irrompe anche il Comitato Besta. “ Futura non è un regalo alla città, ma l’ennesimo esempio di cementificazione inutile – attaccano i manifestanti, prendendo la parola durante la riunione –. È un intervento che consuma suolo pubblico, abbatte alberi e peggiora l’equilibrio ambientale di un quartiere che avrebbe invece bisogno di mantenere il verde”. Ilrestodelcarlino.it

