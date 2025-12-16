Murray | Federer non si è mai allenato con Nadal e Djokovic
Murray ha rivelato che Roger Federer non si è mai allenato con Rafael Nadal e Novak Djokovic, sottolineando differenze nelle abitudini di allenamento tra i grandi campioni del tennis. Nel frattempo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno abituando gli appassionati a nuove immagini e dinamiche nel panorama tennistico internazionale.
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno abituato gli appassionati a immagini che non si vedono sempre nel mondo del tennis. Il buon rapporto tra i due giocatori di punta del mondo non è mai stato una costante nel mondo del tennis. Uno dei loro ultimi esempi è stata la sessione di allenamento congiunta che hanno tenuto a Torino prima dell’inizio delle ATP Finals. Il rispetto ha sempre regnato nel tennis e le amicizie di molti, come quella tra Rafael Nadal e Roger Federer, sono iniziate nelle fasi finali della loro carriera, ma mai a un’età così giovane come quella tra lo spagnolo e l’italiano. Anche Andy Murray lo conferma. Oasport.it
