Muore investito da un tir e trascinato per 2 chilometri a Genova | è il secondo caso in un giorno in Liguria

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha perso la vita a Genova, investito da un tir e trascinato per oltre due chilometri. È il secondo incidente simile in Liguria nello stesso giorno, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella regione.

Immagine generica

Un uomo è morto nella serata di oggi 16 dicembre a Genova dopo essere stato investito da un camion: dopo l'impatto sarebbe stato trascinato dal mezzo pesante per oltre due chilometri sull'asfalto. Fanpage.it

