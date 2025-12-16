Muore investito da un tir e trascinato per 2 chilometri a Genova | è il secondo caso in un giorno in Liguria

Un uomo ha perso la vita a Genova, investito da un tir e trascinato per oltre due chilometri. È il secondo incidente simile in Liguria nello stesso giorno, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella regione.

Un uomo è morto nella serata di oggi 16 dicembre a Genova dopo essere stato investito da un camion: dopo l'impatto sarebbe stato trascinato dal mezzo pesante per oltre due chilometri sull'asfalto. Fanpage.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. MUORE 27ENNE INVESTITO E TRASCINATO PER 50 METRI Muore investito da un tir e trascinato per 2 chilometri a Genova: è il secondo caso in un giorno in Liguria - Un uomo è morto nella serata di oggi 16 dicembre a Genova dopo essere stato investito da un camion: dopo l'impatto sarebbe stato trascinato dal mezzo ... fanpage.it

Investito e trascinato da un camion, 70enne muore a Genova - Genova – Un uomo di circa 70 anni è morto questa sera dopo essere stato investito e trascinato per oltre due chilometri da un mezzo pesante. ilsecoloxix.it

Altamura, 70enne muore investito da un'auto sulla sp 238: si era allontanato dalla Rsa dove risiedeva x.com

Altamura: 70enne investito muore sul colpo, il conducente dell’auto si è fermato per soccorrerlo La vittima camminava lungo la provinciale Altamura-Corato, vicino ad una sala ricevimenti Tragico incidente stradale ieri sera (sabato 13 dicembre) ad Altamura. U - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.