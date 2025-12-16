Muore dopo un’operazione al Casilino riconosciuta la colpa dei medici Maxi risarcimento per la famiglia

Un intervento chirurgico programmato al Casilino si è concluso tragicamente, con la morte della paziente. Dopo il ritorno in reparto, i suoi condizioni sono peggiorate improvvisamente. La famiglia ha avviato un procedimento legale, che ha portato al riconoscimento della colpa dei medici e a un maxi risarcimento.

Un intervento chirurgico programmato, i dolori una volta tornato in reparto, il quadro clinico che è peggiorato e poi la morte. A perdere la vita è stato un uomo di 78 anni. I familiari - il cui caso è stato seguito dagli avvocati Domenico Martinelli e Berardino Terra, entrambi del foro di. Romatoday.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Muore a 19 anni dopo il ricovero in ospedale per un forte mal di testa La sindaca: "Comunità è sconvolta da questa tragica notizia. Ogni lutto è doloroso, ma quando colpisce una giovane vita diventa inaccettabile" - facebook.com facebook Arriva in ospedale con dolore al petto, muore dopo 7 ore al pronto soccorso. Il caso della 39enne a Bari: indagata la dottoressa per omicidio colposo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.