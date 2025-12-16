Muore a 62 anni il cardiologo Alberto Topi

È deceduto all'età di 62 anni il dottor Alberto Topi, stimato cardiologo dell'ospedale Lotti di Pontedera. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale, che lo ricorda con affetto e gratitudine per il suo impegno professionale e umano. La notizia ha suscitato grande emozione tra colleghi, pazienti e cittadini.

© Lanazione.it - Muore a 62 anni il cardiologo Alberto Topi Pontedera (Pisa), 16 dicembre 2025 – Lutto a Pontedera per la morte all'età di 62 anni del dottor Alberto Topi, cardiologo all' ospedale Lotti. Ne dà notizia l'Asl Toscana Nord Ovest. Alberto Topi, nato a Pontedera, da oltre 30 anni lavorava al Lotti; un professionista specializzato nella diagnostica vascolare e punto riferimento per la cardiologia ambulatoriale anche per la sua totale disponibilità a collaborare con il reparto e con tutto il dipartimento medico. I colleghi lo ricordano come una persona affidabile, colta e aperta a molti interessi extraprofessionali, nonché viaggiatore e fotografo di animali, con un grande talento nel catturare immagini di fauna selvatica nel loro habitat naturale.

