Muore a 22 anni travolta da un tir il cordoglio di Università e Regione
La tragica perdita di Valentina Squillace, 22 anni, investita da un tir a Savona, ha sconvolto la comunità universitaria e regionale. L'intera regione si stringe nel cordoglio per questa giovane vita spezzata, lasciando un vuoto profondo nel cuore di tutti coloro che la conoscevano.
Mondo dell'università in lutto per la morte di Valentina Squillace, 22enne travolta da un tir questa mattina a Savona, in corso Tardy e Benech.Cos'è successoLa tragedia intorno alle 8 di mattino vicino all'incrocio con via Giovanni Servettaz lungo l'arteria che arriva dall'uscita autostradale e. Genovatoday.it
Travolta e trascinata da un tir, studentessa universitaria muore a 22 anni - Una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta in un incidente stradale avvenuto la mattina di oggi, martedì 16 dicembre, a Savona. blitzquotidiano.it
Travolta da un tir a Savona, Valentina Squillace muore a 22 anni: “Trascinata per metri” - Valentina Squillace è morta a soli 22 anni dopo essere stata investita da un tir a Savona, nel centro della città ... fanpage.it
Dall'Italia - Muore a 22 anni investita da un Tir: chi è la vittima - facebook.com facebook
