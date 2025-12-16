Muore a 22 anni travolta da un tir il cordoglio di Università e Regione

La tragica perdita di Valentina Squillace, 22 anni, investita da un tir a Savona, ha sconvolto la comunità universitaria e regionale. L'intera regione si stringe nel cordoglio per questa giovane vita spezzata, lasciando un vuoto profondo nel cuore di tutti coloro che la conoscevano.

Mondo dell'università in lutto per la morte di Valentina Squillace, 22enne travolta da un tir questa mattina a Savona, in corso Tardy e Benech.Cos'è successoLa tragedia intorno alle 8 di mattino vicino all'incrocio con via Giovanni Servettaz lungo l'arteria che arriva dall'uscita autostradale e. Genovatoday.it

