Mugnano in Luce | mercatini e atmosfera natalizia nel cuore del paese

Nel cuore di Mugnano del Cardinale torna l’atmosfera natalizia con l’evento “Mugnano in Luce”, organizzato dal Forum dei Giovani. Nei giorni 20 e 21 dicembre, il centro del paese si anima con mercatini, luci e iniziative festive, creando un’occasione di convivialità e spirito natalizio per tutta la comunità.

© Avellinotoday.it - “Mugnano in Luce”: mercatini e atmosfera natalizia nel cuore del paese Il Forum dei Giovani di Mugnano del Cardinale organizza un nuovo appuntamento dedicato alle festività natalizie: “Mugnano in Luce”, in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre a partire dalle ore 19. L’iniziativa si svolgerà nella suggestiva cornice di piazza Umberto I, che per l’occasione. Avellinotoday.it Il 20 e 21 dicembre arriva “Mugnano in Luce” tra luci, profumi, musica, artigianato e atmosfera da fiaba Un evento unico da vivere nel cuore dell’Irpinia Due giorni, un solo consiglio: *NON mancare.* Chi non viene, se ne pentirà quando vedrà le sto - facebook.com facebook