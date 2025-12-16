Mps Caltagirone replica ai pm | Eccola verità punto per punto

Il Gruppo Caltagirone risponde alle accuse della Procura di Milano, offrendo una versione dettagliata dei fatti riguardanti la scalata di Mps a Mediobanca. In un documento, l'imprenditore Caltagirone replica punto per punto, cercando di chiarire la propria posizione e di fornire una visione completa degli eventi.

© Ilgiornale.it

Arriva il contrattacco del Gruppo Caltagirone, dopo l'affondo della Procura di Milano con l'inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca. Il cda, sotto la presidenza di Francesco Gaetano Caltagirone, in una nota diffusa ieri sera ha ribattutto punto su punto a quanto contenuto nel decreto di perquisizione e sequestro notificato dai pm lo scorso 27 novembre. La Procura sta indagando su un presunto concerto fra Caltagirone e Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, che avrebbero compiuto acquisti coordinati di azioni su Piazzetta Cuccia. Circostanza, però, respinta da Caltagirone che - sulla base di documentazione pubblicamente disponibile - afferma di poter dimostrare che gli acquisti di azioni in realtà si sono differenziati negli anni «per entità e tempistiche». Ilgiornale.it

