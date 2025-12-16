Mps Caltagirone replica ai pm | Eccola verità punto per punto
Il Gruppo Caltagirone risponde alle accuse della Procura di Milano, offrendo una versione dettagliata dei fatti riguardanti la scalata di Mps a Mediobanca. In un documento, l'imprenditore Caltagirone replica punto per punto, cercando di chiarire la propria posizione e di fornire una visione completa degli eventi.
Arriva il contrattacco del Gruppo Caltagirone, dopo l'affondo della Procura di Milano con l'inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca. Il cda, sotto la presidenza di Francesco Gaetano Caltagirone, in una nota diffusa ieri sera ha ribattutto punto su punto a quanto contenuto nel decreto di perquisizione e sequestro notificato dai pm lo scorso 27 novembre. La Procura sta indagando su un presunto concerto fra Caltagirone e Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, che avrebbero compiuto acquisti coordinati di azioni su Piazzetta Cuccia. Circostanza, però, respinta da Caltagirone che - sulla base di documentazione pubblicamente disponibile - afferma di poter dimostrare che gli acquisti di azioni in realtà si sono differenziati negli anni «per entità e tempistiche». Ilgiornale.it
Ruoppolo Teleacras - Nomura, dettagli e interventi
Mps, Caltagirone replica ai pm: "Eccola verità punto per punto" - Il gruppo respinge le accuse di concerto su Mediobanca: "Azioni acquistate in tempi diversi". ilgiornale.it
Inchiesta Mps-Mediobanca, pm: "Lovaglio e Caltagirone puntavano fin dall'inizio su Generali" - A proposito dell'Ops difensiva, lanciata da Mediobanca su Banca Generali, Lovaglio ha detto che "lui", cioè Alberto Nagel (ex Ad di Piazzetta Cuccia), "poteva fare solo sta mossa", cioè l'offerta su ... adnkronos.com
#siracusa. L'allarme partito dal deputato Dem all'Ars, sulla mancanza di sacche di sangue nel presidio ospedaliero #Avola - #noto, infiamma il dibattito. L'Azienda sanitaria provinciale replica: "Notizia priva di fondamento" - facebook.com facebook