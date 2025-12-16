motori termici bruxelles pronta alla retromarcia

Bruxelles sembra pronta a rivedere le sue politiche sui motori termici, posticipando l’obiettivo di vietare la vendita di auto a combustione interna previsto per il 2035. Dopo aver concesso maggiore flessibilità nelle sanzioni, la Commissione europea sta preparando un nuovo pacchetto di misure di sostegno per l’industria automobilistica, segnando una possibile svolta nelle strategie di transizione ecologica.

Marcia indietro di Bruxelles: la stretta sull’industria automobilistica europea sta per slittare. Dopo la flessibilità concessa in primavera sulle multe, la Commissione europea si prepara a svelare l’atteso pacchetto di sostegno per l’automotive con una marcia indietro sullo stop alla vendita di motori a combustione interna, come diesel e benzina, previsto finora per il 2035. Una mossa firmata Ursula von der Leyen che si preannuncia come il più grande cambio di rotta sul Green deal. Gli ultimi dettagli saranno definiti nelle ultime ore dei negoziati frenetici che da giorni vanno avanti a Palazzo Berlaymont. Quotidiano.net

