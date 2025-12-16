Mostra-scambio del giocattolo vintage

Il 31 gennaio e il 1 febbraio a Roma si svolgerà la Mostra Scambio del Giocattolo Vintage, un evento dedicato agli appassionati di giocattoli d’epoca. Presso l’Hotel Mercure Rome West, in Viale degli Eroi di Cefalonia 301, sarà possibile scoprire e scambiare pezzi unici, vivendo un’esperienza tra nostalgia e collezionismo.

Il 31 gennaio e il 1 febbraio si terrà a Roma la Mostra Scambio del Giocattolo Vintage, un appuntamento unico nel suo genere, ospitato presso l'Hotel Mercure Rome West, in Viale degli Eroi di Cefalonia 301.L'evento vedrà la partecipazione di oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia, che.

